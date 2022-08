Avezzano, morto il noto chirurgo Guido Cofini: aveva 69 anni

È morto, Guido Cofini, all'età di 69 anni, avezzanese, medico chirurgo in servizio da un paio d'anni all'ospedale dell'Annunziata di Sulmona dove tutti lo stimavano per la sua grande professionalità e competenza. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano dove è deceduto a seguito di complicanze dovute allo stato di salute in cui ultimamente versava. Lascia la moglie Anna, avvocato, e la figlia Marta, pediatra. Ieri in molto hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia visitando la salma alla camera ardente. Guido, secondo le sue volontà, verrà prima cremato e poi tumulato nel cimitero di città.



Negli ultimi tempi Cofini era stato costretto ad assentarsi dal lavoro per intraprendere una dura battaglia contro la grave malattia che lo aveva assalito. Ha cercato di contrastarla fino all'ultimo con l'auto dei medici del reparto di rianimazione di Avezzano. Fino a quando il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Da giovane aveva fatto parte dell'equipe del professor Panzera all'ospedale di Tagliacozzo, poi per molti anni ha lavorato al nosocomio avezzanese e infine a quello di Sulmona. Tutti lo ricordano come un professionista preparato che amava il suo lavoro e che si donava completamente alla cura dei suoi pazienti.