Cucciolo di lupo investito e ucciso da un'auto lungo la centralissima via Pertini

Investito e ucciso ieri ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, un cucciolo di lupo, lungo la centralissima via Sandro Pertini. A travolgerlo con l'auto una donna che ha raccontato di esserselo visto spuntare all'improvviso davanti senza poterlo evitare. Violento l'impatto tra il mezzo e l'animale che è rimasto ucciso sul colpo. Sono stati attimi di tensione in quanto la strada è molto trafficata e nell'incidente potevano essere coinvolte pure altre auto e persone dato la zona è frequentata anche da bambini e genitori a piedi, in via Pertini ci sono le scuole elementari. Illesa la donna alla guida della macchina.

Sul posto è intervenuta la polizia provinciale insieme alla polizia locale e al veterinario che ha prelevato e trasportato il corpo dell'animale all'Istituto zooprofilattico di Caruscino. Non si sa da dove il lupetto provenisse. Si ipotizza comunque che possa essersi staccato da un branco di lupi diretto verso qualche gregge di pecore di qualche stalla fiori città. È diventato davvero un serio quello degli animali selvatici, come lupi, orsi, caprioli, che vagano lungo strade.