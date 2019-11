Avezzano, LFoundry ai cinesi: la preoccupazione di Fiom

La Fiom Cgil della provincia dell’Aquila ha analizzato ieri ad Avezzano il problema della cessione di LFoundry alla cinese WuXi, una delle tante startup create dal governo cinese nel campo dei semiconduttori. Hanno partecipato all’incontro Francesca Re David, segretaria generale Fioml, Elvira De Sanctis, segretario provinciale Fiom oltre al relatore Marcello Minenna, analista della Consob. È emersa la profonda preoccupazione per i 1500 dipendenti a fronte del fatto che i nuovi acquirenti ancora non abbiamo presentato un piano di sviluppo in una situazione internazionale grave. WuXi dovrebbe presentare i suoi programmi al Ministero dello sviluppo ai primi di dicembre. Ha presenziato l’assessore Emanuele Imprudente. Ultimo aggiornamento: 12:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA