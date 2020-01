Avezzano, il ladro inseguito dai testimoni del furto ma riesce a dileguarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le urla di un uomo, i residenti che corrono in soccorso, l'inseguimento per le vie del centro ma il ladro è riuscito a sfuggire alla cattura. E' successo l’altro giorno a Piazza Risorgimento di Avezzano dopo che uno straniero era riuscito a rubare un portafoglio che era in un’autovettura in sosta, davanti agli occhi del proprietario. Un episodio di delinquenza spicciola come se ne sentono ogni giorno, ma con un finale dal sapore decisamente folcloristico. Perché ad aiutare l’uomo derubato sono state anche altre persone che sono accorse dopo aver sentito gridare. Uno schiaffo all'indifferenza e la riprova che senso civico e aiuto fanno la differenza. L’inseguimento è avvenuto lungo le strade del centro ma lo straniero è riuscito a farla franca infilandosi in una strada laterale del Corso della Libertà. Forse si è nascosto in una palazzina del centro in attesa che le acque si calmassero. Sono state allertate anche le forze dell’ordine che dopo aver acquisito una breve descrizione del ladro si sono attivate per individuarlo. Non è escluso, anche grazie alle immagini acquisite da alcune telecamere, venga rintracciato e denunciato a piede libero