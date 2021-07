Avezzano, esulta per la vittoria dell'Italia e viene investito: gravissimo un 24enne

Mercoledì 7 Luglio 2021, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 09:07

La serata di festa per la vittoria dell'Italia contro la Spagna ai campionati europei di calcio ha avuto un risvolto drammatico ad Avezzano. Un ragazzo di 24 anni, del posto, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Dopo il rigore decisivo che ha assegnato la vittoria agli azzurri è corso in strada per esultare ed è stato investito.

APPROFONDIMENTI ROMA Italia-Spagna, la festa dei tifosi a Ostia per la vittoria degli... LA GIOIA Esplode l'urlo azzurro, clacson e caroselli per le strade:... EUROPEI DI CALCIO Italia-Spagna, ora la finale di Euro 2020. Mancini: «Gioia... ROMA Italia-Spagna, la festa dei tifosi

Il fatto si è verificato in via Roma, all'altezza del centro Cesolino.

Esplode l'urlo azzurro, clacson e caroselli per le strade: l'Italia è in festa

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per i gravi traumi subiti, in particolare uno alla testa.

Sul caso indagano i carabinieri di Avezzano.