Avezzano, moto contro un'auto: muore un 27enne

AVEZZANO - Un ragazzo di 27 anni, Andrea Tabacco, è morto in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16, ad Avezzano, lungo via Pertini. A quanto è stato possibile ricostruire, il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente con un'auto. La dinamica esatta è ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco.