Capannone agricolo a fuoco nella notte, danneggiati trattori e macchinari

Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un capannone agricolo nella frazione di Caruscino, alla periferia est di Avezzano. Al momento non sono chiare le cause del rogo, ci sono in corso accertamenti. Le fiamme hanno divorato un capannone adibito utilizzato per il deposito di macchine e attrezzature agricole. Nei locali non c'erano persone.

APPROFONDIMENTI L'AQUILA Pescasseroli, casa a fuoco: evacuate due famiglie AVEZZANO Chiede il pizzo a un barista: arrestato rom 24enne

Il fuoco ha danneggiato alcune macchine agricole e diversi contenitori di legno e plastica presenti in grandi quantità. Immediato l'intervento di vigili del fuoco che ha evitato il propagarsi del rogo evitando danni ben più gravi alla struttura e alle altre attrezzature. Sul posto anche una squadra dei vigili volontari di Carsoli che hanno lavorato per oltre tre ore insieme ai colleghi di Avezzano.