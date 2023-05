Spaccata a colpi di mazza, furto nel negozio di bijoux

Nuova "spaccata" in un negozio di "bijoux" del centro, ad Avezzano. Durante la notte, in una via trafficata, nelle ore tra il 7 e l'8 maggio, a subire il furto è stato l'attività che si trova in via Monsignor Bagnoli, dove il valore della refurtiva ammonterebbe a circa settemila euro, tra incassi e oggetti rubati.

Era notte fonda quando i ladri hanno sfondato le vetrine: una spaccata in piena regola che, nonostante il sistema d'allarme subito scattato, ha consentito ai ladri di impadronirsi di una buona quantità di oggetti anche griffati, per un valore di diverse di migliaia di euro. Il colpo ha suscitato grande impressione, sia perché il negozio è conosciutissimo, sia perché il furto è avvenuto nel centro storico della città. Al danno derivante dagli oggetti trafugati, si aggiunge quello inflitto alle vetrate, alla porta d'ingresso ed al mobilio del negozio. Un colpo notevole per il titolare che ha fatto un investimento corposo.

A scoprire il furto sono stati i proprietari al momento della riapertura del locale che hanno notato un enorme buco alla vetrina e vetri sparsi per terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno perlustrato la zona alla ricerca di eventuali telecamere della videosorveglianza cittadina per cercare di individuare i malviventi che hanno messo a segno il colpo. Secondo una prima ricostruzione sembra che i ladri siano stati due e avrebbero utilizzato una mazza per sfondare la vetrina. Entrati, in una manciata di secondi hanno arraffato gli oggetti di valore e sono fuggiti. Allo studio, comunque, ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nel negozio. «Il danno è notevolissimo» ha commentato il titolare.