Un trentenne di Avezzano è stato arrestato dalla Polizia per aver sequestrato e sottoposto a violenza sessuale la sua ex fidanzata. La vittima, una donna romana, sarebbe stata costretta a salire in auto e, dopo essere stata picchiata, sarebbe stata obbligata a subire un rapporto sessuale. La donna dopo lo stupro ha denunciato la drammatica storia al Commissariato di Avezzano che, dopo le indagini, ha rimesso un rapporto alla magistrato inquirente che a sua volta ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per il giovane avezzanese. Oltre alle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale il 30enne è indagato anche per stalking, violazione di domicilio e violenza privata. © RIPRODUZIONE RISERVATA