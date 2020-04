Avezzano, sola e impaurita tenta di uccidersi: salvata dai vicini di casa

Dramma della solitudine ad Avezzano, quando una donna di 55 anni in un momento di grande sconforto ha tentato di togliersi la vita, ma fortunatamente è stata salvata in extremis dai vigili del fuoco.

L’episodio è avvenuto l’altra sera in una palazzina situata nella zona centrale della città. Una donna, in un periodo davvero buio e difficile della sua vita, ha ingerito medicinali e per questo non rispondeva alle chiamate di un’amica e neppure al campanello della porta da parte dei vicini. Sono stati gli inquilini del palazzo a contattare la centrale operativa dei vigili del fuoco di Avezzano che una volta giunti sul posto hanno forzato la porta e hanno trovato la donna riversa sul letto priva di sensi.

La corsa verso l’ospedale di Avezzano dove i medici le hanno somministrato una lavanda gastrica e così si è salvata. La 55enne é fuori pericolo, ma è stata ricoverata e tenuta sotto osservazione. La donna vive da sola e questa situazione avrebbe determinato il grave gesto. L’ascolto, il calore del rapporto personale molte volte si rivelano fondamentali per dare sollievo a chi attraversa momenti di sconforto, scongiurando, talvolta, tristi epiloghi come quello citato.



