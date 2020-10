In isolamento anche il parroco-prof: «Sto bene, è un piccolo sacrificio»

Dopo il caso Covid-19 della studentessa al Liceo classico “A. Torlonia” di Avezzano sono finiti in quarantena, fino al 12 ottobre, l’intera classe V A, i professori e i collaboratori scolastici del piano. Tra questi anche il parroco della Cattedrale di Avezzano, don Claide Berardi, insegnante di religione, che ieri appunto ha informato i fedeli, tramite facebook, precisando: «Personalmente sto bene, è un piccolo sacrificio per la sicurezza di tutti». Anche gli altri professori e i ragazzi stanno tutti bene in attesa dei tamponi da parte della Asl. Intanto gli studenti non perderanno le lezioni perché è stata attivata subito, dalla dirigente, la didattica a distanza.

Ieri invece alla scuola elementare di Civitella Roveto c’è stato un po’ di panico e alcune mamme si sono rifiutate di portare i figli a scuola per una voce che si era diffusa in paese di una insegnante positiva al coronavirus. Immediata la smentita del vice sindaco Pierluigi Oddi: «Le notizie ufficiali verranno comunicate in tempo reale su tutti i nostri canali ufficiali, per cui, in assenza di ogni comunicazione, ogni altra voce dovrà ritenersi inesistente e infondata. L’insegnante è in quarantena, ma non è positiva. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini ad evitare di divulgare e alimentare fake news, fonte di ingiustificati allarmismi e a indossare la mascherina. In questi casi bisogna mantenere la calma e affrontare le situazioni con lucidità. Gli amministratori e la protezione civile restano a completa disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento».

Covid, tra i 30 nuovi positivi anche bimba di un anno e nonnino 97enne

In Marsica, sempre sono stati registrati quattro casi: due artigiani di Avezzano, moglie e marito, uno ad Aielli che è in buona salute e un altro a Celano. «La persona - precisa il sindaco Santilli - è risultata asintomatica e fa parte di un ceppo familiare messo in sorveglianza speciale in quarantena già da giorni. I contagiati attualmente positivi, a Celano, sono ora 18». Tra lunedì e martedì riapre ad Avezzano il posto di Polizia Ferroviaria chiuso dopo che un agente è stato trovato positivo al Covid-19. Tutti gli altri colleghi d’ufficio sono stati posti in regime di quarantena precauzionale e sottoposti a tampone. Ieri mattina è arrivata ufficialmente la notizia della negatività al virus e dopo la sanificazione dei locali il presidio torna a funzionare. In questi giorni di chiusura il servizio dei controlli alla stazione ferroviaria è stata fatta dal personale del Commissariato.

Manlio Biancone

Ultimo aggiornamento: 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA