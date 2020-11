«Grazie carabinieri». Sono i disegni realizzati dai piccoli della scuola dell'Infanzia "G.Cianciusi" di Avezzano e ieri li hanno donati ai militari che da giorni sono impegnati al Drive through nella campagna tamponi annti Covid-19 per aiutare la Marsica in questo particolare momento della pandemia. Il Drive In si trova non lontano dalla scuola e i bambini hanno voluto così dimostrare la loro vicinanza ai carabinieri

