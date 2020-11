Coronavirus, viola il coprifuoco per andare a rubare: oltre all'arresto multa di 400 euro

Infrange regole anti-covid per andare a scassinare un lavaggio automatico.Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Avezzano hanno arrestato in flagranza di reato P.B., 42enne, residente a Magliano dei Marsi. Gli agenti, mentre passavano lungo Via XX Settembre, hanno sorpreso l’uomo, con volto coperto, mentre tentava di scassinare la porta di ingresso del locale in cui erano collocate le apparecchiature cambiamonete di un lavaggio automatico di autovetture.

Alla vista della pattuglia,l’uomo ha abbandonato immediatamente sul posto alcuni strumenti atti allo scasso, dandosi così alla fuga, scavalcando la recinzione dell’autolavaggio. Dopo un breve inseguimento, gli agenti, coadiuvati da una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri intervenuta in ausilio, sono riusciti a bloccare e ad immobilizzare l’uomo. L’individuo è stato, quindi, arrestato e portato ai domiciliari. Allo stesso, inoltre, è stata contestata anche la violazione della normativa anticovid e multato di 400 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA