Consigliere comunale scivola in casa: «Un anno da dimenticare»

Incidente domestico per il consigliere comunale di Avezzano Carmine Silvagni: è caduto l’altra notte in casa, senza accedere la luce e scivolato a terra si è rotta la clavicola. Nella sua foto postata su Fb mostra un occhio nero e il viso gonfio dovuto alla caduta. Silvagni è notoriamente un runner e per allenamento ogni giorno compie 5 chilometri.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Maltempo, tromba d'aria nella Marsica: scoperchiati i tetti di...

«Lo abbiamo soccorso noi - spiega Renata Silvagni, sua sorella ed ex assessore dell’Esecutivo De Angelis - lo abbiamo accompagnato in ospedale e oggi sarà operato». Silvagni che è presente anche in varie commissioni comunali non potrà partecipare al Consiglio comunale di oggi che sarà l’ultimo dell’anno. Il consigliere ha ricevuto gli auguri doppi di tutti i colleghi e gli amici sia per il prossimo anno che per il suo compito all’interno dell’Amministrazione comunale. Lui stesso commenta su Facebook che il 2020 gli ha riservato anche questa spiacevole sorpresa. «Un anno da dimenticare» dice Silvagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA