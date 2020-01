Avevano sepolto mezzo chilo di cocaina: tre arresti

Tre persone arrestate, circa mezzo chilo di cocaina sequestrata, oltre al materiale per il confezionamento in dosi, e 1.200 euro: è il bilancio di un'operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti al confine tra le province di Chieti e Pescara. I tre sono accusati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I carabinieri hanno accertato che, dopo aver confezionato la cocaina in bustine in grado di preservare la

droga dall'umidità, le sotterravano per poi recuperarle. Nell'udienza di convalida è stato confermato il carcere per uno dei tre, gli altri due sono stati posti ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA