15 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Autotreno carico di conigli si ribalta sull’autostrada A14 al chilometro 345 sulla carreggiata con direzione nord, tra i caselli di Atri-Pineto e Roseto. L’incidente è avvenuto verso le 19.30. Al momento si riscontra un autista ferito.

Stando ad una prima informazione, il mezzo pesante con un carico di conigli avrebbe perso il rimorchio durante una curva investendo una vettura che a sua volta è stata tamponata da un tir. Nell’impatto è rimasto ferito, ma non in maniera grave l’autista dell’autovettura.

Il traffico però è stato bloccato perché centinaia di roditori, caduti a terra, andavano in giro per l’autostrada con la possibilità di causare altri incidenti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale della società Autostrada per l’Italia e un’ambulanza e il 118