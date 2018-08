Autostrade abruzzesi, Vacca: «Il Governo rivedrà la concessione di Toto»

«Il Governo ha avviato un riesame del sistema di gestione delle Autostrade e quindi è intenzionato a rivedere la concessione anche per quanto riguarda la Strada dei Parchi. Per troppo tempo sono stati fatti accordi che non hanno avuto come principale fine gli interessi dei cittadini. È ora di cambiare passo». Lo dice il sottosegretario ai Beni culturali e al Turismo, l'abruzzese Gianluca Vacca (M5s), sottolineando che «qualora fosse necessario riportare sotto la gestione pubblica le autostrade il Governo potrebbe perseguire anche in questa direzione».



«Per le autostrade abruzzesi A24 e A25 - dice il sottosegretario Vacca (M5S) - il Governo ha già predisposto gli atti per mettere in campo le risorse necessarie volte a lavori di urgenza e per contenere le tariffe. Queste autostrade sono tra le più costose d'Italia e negli ultimi anni hanno subito degli aumenti vertiginosi dei pedaggi. La società che le gestisce, Strada dei Parchi di proprietà del gruppo Toto, per giunta, oltre ai pedaggi ha un introito economico dovuto ai lavori di gestione e manutenzione. Infatti, può assegnare in house, ovvero a società riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale che gestisce le autostrade, la realizzazione dei lavori sulle autostrade in concessione. Quindi per il concessionario un doppio introito, dai pedaggi e dai lavori svolti sulle autostrade».



Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02



