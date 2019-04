Autostrada Roma-Teramo, arrivano 30 milioni per la messa in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I primi 30 milioni di anticipo per la messa in sicurezza sismica dell'Autostrada A24 Roma-Teramo dovrebbero arrivare in tempi brevi, già la prossima settimana, non appena la Corte dei Conti darà il proprio via libera. È quanto rende noto l'agenzia Adnkronos citando fonti informate sul dossier secondo cui il protocollo è stato perfezionato.I 30 milioni che saranno a disposizione della concessionaria Strada dei Parchi, controllata dalla Toto Holding - che ha già fatto partire i primi progetti firmati con i propri fondi - fanno parte del plafond previsto nel decreto Genova, che stanzia complessivamente 192 milioni di cui 120 già pronti per la messa in sicurezza sismica, contenuti in un protocollo che è stato già perfezionato e bollinato dalla Ragioneria dello Stato. E che ora, appunto, è al vaglio della Corte dei Conti. Il fondo, ricordano le fonti, prevede il pagamento a stato di avanzamentolavori.