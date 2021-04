Schianto tra due Tir in A25: morto un autista

Schianto tra due Tir, morto un autista. Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei vigili del uoco, con tre automezzi, è intervenuta, tra Villanova e Chieti, nell'area di Cepagatti, sull'autostrada A25 al Km 182 direzione Roma per un incidente stradale tra due mezzi pesanti. L'elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso di un autista di uno dei mezzi coinvolti.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Abruzzo, schianto tra auto sulla Trignina: tre persone gravissime... ABRUZZO Padre di due figli muore, schiacciato dal trattore. Aveva 58 anni ATESSA Il braccio del robot rotante lo colpisce alla testa: grave operaio di...

La squadra do pompieri ha messo in sicurezza la zona e con l'aiuto di un'autogru sta provvedendo alla rimozione dei mezzi pesanti per liberare l'autostrada che al momento risulta chiusa al traffico. Sul posto il personale della Polizia stradale e del 118 con

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA