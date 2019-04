Autostrada dei Parchi, a maggio la chiusura del tunnel del Gran Sasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi A24 e A25, annuncia che, per non creare difficoltà agli utenti nel periodo di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, la chiusura delle Gallerie del Gran Sasso nella tratta dell'autostrada A24 tra gli svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele, sarà rinviata alle ore 24 del 19 maggio.Strada dei Parchi, nei giorni scorsi, aveva annunciato che, per evitare di incorrere in ulteriori contestazioni correlate a presunti pericoli di inquinamento delle acque di superficie, sarebbe stata costretta, suo malgrado, ad interdire traffico nelle gallerie del Gran Sasso di A24, in entrambe le direzioni di marcia. La lettera è stata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture Toninelli, al Ministro dell'Ambiente Costa, ai Prefetti diL'Aquila e Teramo, alla Regione Abruzzo, all'Ispra, all'Anas e all'INFN e a tutti i soggetti interessati.«Strada dei Parchi ha ribadito, inoltre, che gli interventi di messa in sicurezza individuati dalla Regione Abruzzo sono estranei al rapporto concessorio relativo alla gestione delle autostrade A24, come riconosciuto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale sulla Vigilanza delle Concessioni Autostradali. Nella stessa lettera Strada deiParchi ha ribadito infine» la propria totale estraneità rispetto alle ipotesi di reato contestate».