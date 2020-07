Autostrada A14, lavori sui viadotti: chiuso tratto tra Atri e Pescara nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per consentire il posizionamento delle barriere spartitraffico in corrispondenza del viadotto Cerrano e per avviare la stessa attività sul Santa Maria, entrambi oggetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di Avellino, e per riconfigurare a due corsie il transito, il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Atri-Pineto e Pescara Nord, sarà chiuso in entrambe le direzioni, in orario notturno, oggi, domani dalle 22 alle 6. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia.Nelle stesse notti non sarà possibile accedere alle aree di servizio «Torre Cerrano est» e «Torre Cerrano ovest»comprese nel tratto chiuso. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia i seguenti itinerari: verso Ancona/Bologna,dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione di Atri Pineto; verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione di Pescara nord.