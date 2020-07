Anche un'ambulanza del 118 bloccata nel maxi ingorgo dell'autostrada A14, nel cui tratto abruzzese in particolare tra Pescara Nord e Atri-Pineto ieri, esattamente come venerdì e come sabato, si sono registrati oltre cinque chilometri di coda a causa delle riduzioni di carreggiata. Per poter andare a soccorrere quattro persone rimaste ferite in un tamponamento, avvenuto in tarda mattinata subito dopo la galleria Pianacce, in territorio di Silvi Marina, l'ambulanza proveniente dalla centrale di Pescara è stata costretta a fare un giro infernale.

LEGGI ANCHE Autostrada A14, tornano code e cantieri: sei ore per percorrere cento chilometri

Anche essa bloccata da cantieri e deviazioni. Invece di entrare direttamente in autostrada, ha dovuto percorrere la Statale 16 e immettersi sulla A14 da Pineto per poi tornare indietro, perdendo così parecchio tempo. La fortuna ha voluto che nessuna delle quattro persone ferite, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, fosse in condizioni tali da richiedere un intervento urgente e tempestivo altrimenti sarebbe stata una tragedia. Insomma, si è arrivati al punto che neppure i mezzi di soccorso riescono più a circolare. E l'orizzonte purtroppo è tutt'altro che roseo. Da stasera al 5 agosto previste in tutto 15 chiusure notturne con conseguente deviazione del traffico sulla Statale 16.

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA