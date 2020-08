Automobilismo, Simone Faggioli trionfa alle Svolte di Popoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria e record del tracciato ieri pomeriggio per Simone Faggioli, imprendibile per tutti alla 58esima edizione delle Svolte di Popoli. Il trentasettenne pilota fiorentino, già 13 volte campione italiano e 11 volte campione europeo assoluto velocità montagna, ha praticamente vinto la corsa dopo aver conquistato gara-1 con un tempo incredibile: 2'56"28, polverizzando il suo precedente record di 3’ netti. Al volante della Norma M20 FC Faggioli ha portato il suo affondo sui 7.530 metri del tracciato segnando il nuovo record del tracciato ed ha poi” gestito” gara-2 senza patemi, nonostante il ritorno di Christian Merli, il suo principale competitor reduce dall’Assoluto di Gubbio. Faggioli ha infatti chiuso gara-2 con il tempo di 2:57.48, tempo aggregato 5:53.76, e nulla ha potuto Merli, con la sua Osella FA 30 EVO Zytek, che aveva accumulato un gap di di 2"41 nella corsa iniziale. Quello di Popoli, del resto, era un tracciato che Faggioli, pilota della Best Lap, conosceva benissimo, avendo già vinto le Svolte nell’edizione 2016, su Norma M20 FC, con un tempo pari a 06.08,12.Merli si è dovuto accontentare della piazza d’onore con il tempo aggregato di 5’59’’20, e sul podio a destra è salito anche Domenico Cubeda (6’06’’62). Fuori podio ma quarto posto importante per il trentino Diego Degasperi (Osella FA30 ZYTEK - 3:07.04), nonostante le conseguenze dei problemi alla trasmissione accusati in prova. C’era molta attesa tra i fans delle corse in salita anche per i piloti abruzzesi. Vittoria netta (miglior abruzzese in gara) per “il dottore” teramano Marco Gramenzi, con l'Alfa Romeo 4C Furore, tra le Silhouette del gruppo E2SH. «Una buona prova, sono soddisfatto della vittoria, la macchina è andata molto bene e non ho avuto alcuna difficoltà» è il commento di Gramenzi, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo Gubbio. Dopo aver chiuso gara-1 con il tempo di 3’36’’, in gara-2 Gramenzi è stato uno dei pochi piloti dell’intera manifestazione a migliorare la prima parte di corsa: 3’35’’14 il suo tempo, con un aggregato finale di tutto rispetto (7’11’’14). Distanziati di molto i suoi due competitor: Francesco Paone (8’00’’68) e Abramo Antonicelli (9’17’’91).La performance in gara-2 ha determinato il 17esimo posto assoluto per Gramenzi, che ora dovrà affrontare la tappa di Alghero, in programma nel mese di settembre. Nel duello per la classe N-1600 il padrone di casa Vincenzo Ottaviani, scuderia Speed Motor, ha fatto valere la sua esperienza sul tracciato in prova ed in gara ha colto un buonissimo tempo: 4’08’’83; indietro il lucano Rocco Errichetti, su Peugeot, che ha chiuso il percorso in 4’11’’29. Con il record di classe in gara-1, nella successiva corsa Ottaviani è andato via senza patemi vittoria di classe ed attualmente secondo in classifica nel gruppo N. non ci poteva essere rientro migliore per Ottaviani, dopo un anno esatto in gruppo: una sfida che Ottaviani aveva già affrontato a Gubbio, quando aveva preceduto di un solo centesimo di secondo Errichetti. Appassionante duello per la classe 1.6 con 1 a 1 tra le Citroen Saxo di Giordano Di Stilio, il pescarese che ha vinto la classifica aggregata e il padrone di casa Claudio Pio, vincitore di gara-1. Popoli ha vissuto un’altra giornata indimenticabile che rimarrà negli annali del motorsport. Paolo Martocchia