Bus di profughi ucraini si ribalta, giovane morta e diversi feriti: erano diretti a Pescara

Un autobus con 25 ucraini si è ribaltato sull'A14 mentre si stava dirigendo Pescara. Una giovane è morta e diversi passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale sottosezione autostradale di Forlì. L’incidente è avvenuto al chilometro 101, lungo la corsia sud, all'altezza della città di Forlì, poco prima delle 6,45, nel tratto tra Cesena e Valle del Rubicone. Sono in corso di accertamento le cause dell'incidente che potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno.

La giovane ucraina che ha perso la vita è rimasta schiacciata nell'autobus, uscito improvvisamente di strada in un tratto rettilineo senza guardrail di protezione, dove sul lato destro dell'A14 c'è solo un ciglio erboso con una piccola scarpata. Il bus non ha urtato altri mezzi in transito, si è trattato di una fuori uscita di carreggiata autonoma. Gli altri feriti - una decina - non sarebbero gravi. Sono stati portati con l'ambulanza in ospedale. Nel più profondo dolore i parenti della giovane vittima che viaggiavano insieme verso l'Abruzzo. I 15 passeggeri rimasti illesi sono stati rifocillati sul posto e portati nella caserma della polizia stradale di Forlì per essere identificati prima di riprendere il viaggio. Quanto al bus si tratta di un mezzo ucraino con due autisti a bordo, sottoposti come di prassi ad alcoltest e drug test. Non si esclude un colpo di sonno vista l'ora. Secondo le prime informazioni erano due i pullman partiti dall'Ucraina in guerra e diretti in Abruzzo che viaggiavano in direzione sud quando uno dei mezzi è finito fuori strada.