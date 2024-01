"Autobiografia di un poliziotto qualunque", il libro di Freddy Barbarossa

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato, oggi in pensione Freddy Barbarossa lancia la sua ultima opera. Dopo la pubblicazione di due saggi cinognostici, che raccontano la storia e le peculiarità di una delle eccellenze della nostra regione, ovvero il cane pastore abruzzese, questa volta ha voluto raccontare le esperienze vissute in trentasette anni al servizio della Polizia di Stato. Freddy ha trascorso gli ultimi dieci anni di servizio nella Squadra Mobile della Questura dell’Aquila. Nel 2018 ha lasciato la Polizia per intraprendere un nuovo percorso come investigatore privato freelance. L’autore del libro “Autobiografia di un poliziotto qualunque”, precisa che il volume non è un auto celebrativo, tutt’altro. “I messaggi fondamentali di questa autobiografia sono due. Il primo – evidenzia Barbarossa - mette sotto una lente assai critica la gestione della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda le forze dell’ordine e l’amministrazione della giustizia. Il secondo, invece, vuole sollecitare l’attenzione verso un problema culturale: quello di intervenire sulla normalità per cambiare le cose anziché sperare nei gesti eroici di pochi individui. Quando un poliziotto comune agisce con scrupolo e buon senso, applicando una vera professionalità con la necessaria sensibilità ed attenzione, - afferma sempre l’ex Sostituto Commissario - riesce a dare un contributo assai maggiore alla società rispetto a chi magari si è dovuto immolare perché lasciato solo nel combattere le ingiustizie e la criminalità”.

Nel volume spazio a fatti e circostanze divertenti, con toni ironici, a volte beffardi”.