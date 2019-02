Auto tampona un Tir: un morto sulla A24

Incidente sull'autostrada A24 in direzione Teramo prima del casello di Carsoli (L'Aquila): un uomo ha perso la vita tamponando un tir. La sua auto, una Fiat 500 L, si è incastrata sotto il mezzo pesante. Il tratto autostradale è attualmente chiuso in attesa dell'intervento del magistrato che deve autorizzare la rimozione della salma. Sono in corso indagini. Tra le cause un colpo di sonno, una distrazione o un malore. Ultimo aggiornamento: 14:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA