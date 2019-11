Auto speronata da un Tir e da una Golf: donna in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incrocio a rischio e una precedenza mancata. Queste le cause di un incidente che si è verificato ieri, nella tarda mattinata, tra un mezzo pesante e due automobili, in contrada Saletti di Atessa, lungo via Italia, nella zona industriale, nei pressi della Honda e non lontano dalla cosiddetta rotonda della Madonnina. L'incidente si è verificato dopo mezzogiorno. Coinvolte una Mercedes, una Golf vecchio tipo e un camion Iveco. Ad avere la peggio una donna di 57 anni, A.I., di origini greche ma residente a Lanciano. Nell'urto la Mercedes che guidava si è distrutta e lei è rimasta incastrata tra le lamiere. E' servito l'intervento dei vigili del fuoco di Casoli per estrarla dall'abitacolo squarciato. E' politraumatizzata ed è stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale di Pescara. Dopo gli accertamenti è stata ricoverata in Ortopedia; ne avrà per oltre 45 giorni, per fratture del bacino e delle costole e problemi alla cervicale. Un altro ferito, di lieve entità, M.M., di Torricella Peligna, è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso del Renzetti di Lanciano. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia municipale di Atessa. L'incidente, dai primi rilievi effettuati, sarebbe stato causato dalla mancata precedenza allo stop da parte della Mercedes. La conducente, stando alla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, all'incrocio, forse per una distrazione, non si è fermata, proseguendo nel suo cammino. La Mercedes si trovava nel mezzo della carreggiata quando è stata travolta e colpita contemporaneamente dal camion, che proveniva dalla sua destra, e dalla Golf che invece sopraggiungeva da sinistra, in un terribile impatto.