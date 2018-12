Auto slitta sul ghiaccio e finisce nella scarpata: donna gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Col suo fuoristrada pattina sul fondo stradale reso viscido dalla brina e finisce in una scarpata profonda quasi 3 metri. A fermare provvidenzialmente l’auto sono stati degli alberi. In conseguenza del rocambolesco e spettacolare incidente stradale ieri mattina è rimasta ferita una donna che era sola al volante, T.M., 53 anni, di Montebello sul Sangro. L’incidente è avvenuto in una zona ombrosa e boschiva, vicino alla stazione ferroviaria Sangritana di Bomba, lungo la locale provinciale. Erano passate da poco le 11 allorquando la conducente di un vecchio modello di Mitsubischi Pajero ha perso il controllo del mezzo ed è volata nel dirupo. I soccorsi sono scattati tempestivamente. Nel duro impatto la donna ha riportato un pesante politrauma. Dopo il primo intervento dell’ambulanza del 118 è stato fatto atterrare un elicottero che transitava in zona. La donna è stata così trasportata all’ospedale di Chieti dove è stata ricoverata in codice rosso e sottoposta ad accertamenti diagnostici.