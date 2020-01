Auto si ribalta e finisce contro un muretto: grave un 29enne

Un ventinovenne di Montesilvano (Pescara) è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale civile di Pescara per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri dopo le 23 in via di Sotto, zona Colli. Per cause da accertare avrebbe perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada, andando poi a schiantarsi contro un muretto in cemento di un garage. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito in ambulanza in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA