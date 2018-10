Paura ieri a Teramo. Un’auto ha infatti divelto una delle sbarre all’incrocio di via Melozzi con viale Europa, paralizzando il traffico per oltre mezz’ora, fino all’arrivo della Polizia municipale, che ha dovuto anche assicurare il passaggio in sicurezza del treno diretto a Giulianova. Per fortuna non ci sono stati feriti. E' polemica, da tempo, sui lavori per eliminare il passaggio a livello.

