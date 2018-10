Auto si schianta contro una villetta, grave ragazza di 23 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’improvvisa sbandata, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, e poi il duro impatto dell’auto contro il muro di recinzione di una villetta. Incidente stradale ieri mattina a Montemarcone di Atessa (Chieti) che ha visto rimanere ferita una ragazza di 23 anni, M.T., di Atessa, ricoverata in serie condizione all’ospedale di Pescara per un grave trauma cranico. Sono passate le 9.30 allorquando avviene l’impatto. La giovane è alla guida di una Fiat Panda quando di colpo perde il controllo del mezzo. Non lavora ed è in giro per impegni personali.La ragazza non controlla più la sua autovettura e di colpo ne perde il controllo. Non ce la fa a gestire la Panda, così si schianta contro il muro di recinzione di un’abitazione posta lungo la strada provinciale. Le sue condizioni appiano serie. La ragazza perde sangue da un orecchio. Non perde conoscenza, però. In breve tempo sul posto giunge l’ambulanza del 118 del pronto soccorso di Atessa. La giovane viene immediatamente soccorsa e si decide per il suo trasferimento in elisoccorso al neurochirurgico del nosocomio ospedaliero adriatico, dove è sottoposta ad accurati esami diagnostici da parte dei sanitari pescaresi.