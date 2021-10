Auto vola dalla rupe: un morto. Forse è un suicidio

Sabato 30 Ottobre 2021, 07:40



Un uomo di 53 anni, V.G. , é morto volando con l’auto dalla rupe di Celano, che si trova in località Colle Felicetta. Secondo le prime informazioni il 53enne, rumeno, si sarebbe tolto la vita lanciandosi con la sua Opel nel vuoto. Sul posto i carabinieri della stazione di Celano e il 118 per i rilievi del caso. I vigili del fuoco di Avezzano hanno provveduto al recupero del mezzo. L’elisoccorso, arrivato subito sul posto, è ripartito in direzione dell’Aquila.

L’uomo era molto conosciuto a Celano. Lascia la moglie ed un figlio. Il sindaco di Celano Settimio Santilli così, lo ricorda: «La sua perdita è una vera tragedia. Una persona di una gentilezza incredibile, sempre disponibile ad aiutare gli anziani. Riposa in pace, proteggi e abbi cura della tua famiglia ora come te hai fatto con tante persone che avevano bisogno, con amore, solidarietà, affetto e tanta, ma tanta professionalità e disponibilità».