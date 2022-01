Martedì 4 Gennaio 2022, 09:07

Gravissimo incidente stradale, nella mattinata di ieri, in località Villa Santa Lucia. Un uomo di 47 anni, residente nella contrada, intorno alle 10, percorrendo la strada, che dalla villa porta in direzione Ortona centro, mentre affrontava una curva ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, ed è scivolato dalla sede stradale lungo una scarpata percorrendo circa 30 metri. L' auto ha terminato la sua corsa solo dopo aver impattato contro alcuni alberi.

A chiamare i soccorsi è stato lui stesso che era, per fortuna, solo in auto. Il recupero dell'uomo, F. P., classe 1975, è stato reso complicato dalle condizioni del burrone molto scosceso e ricco di vegetazione. Il soccorso, e il successivo recupero, è avvenuto solo grazie al lavoro eccezionale del personale dell'elisoccorso che si è calato con il verricello e ha fatto risalire sull'elicottero il ferito, dopo averlo imbracato, con la stessa tecnica. I vigili del fuoco del distaccamento di Ortona, intervenuti sul posto con i Carabinieri della locale Compagnia, hanno dovuto lavorare a lungo per ripulire dalle sterpaglie e dai rovi il burrone in modo da agevolare il lavoro dei soccorritori.

All'arrivo del personale sanitario, sul punto dell'impatto, l'uomo era cosciente ma non ricordava assolutamente nulla dell'accaduto e non è riuscito a spiegarne la dinamica. F. P. è stato quindi trasportato in elicottero al pronto soccorso di Pescara in codice rosso. Non è in pericolo di vita, ma nel violento impatto ha riportato un trauma cranico e altri traumi, anche alla schiena. Al momento è ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Pescara con una prognosi di circa 30 giorni.