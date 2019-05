Auto perde il controllo, sbatte contro un albero e investe un pedone: gravissimi due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di due feriti gravi, un uomo P.E. 30enne di origine albanese e una donna D.C.D. di 32 anni del posto, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19 a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), lungo il tracciato di viale Abruzzi.Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale di Giulianova, la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Renault Modus, a causa di un attraversamento pedonale. Prima potrebbe essere finita contro uno degli alberi presenti lungo la strada, e poi avrebbe investito il ragazzo albanese, che pare camminasse a piedi sul bordo della strada.Sull’esatta dinamica dell’incidente, in ogni caso, sono in corso ulteriori verifiche e accertamenti per capire cosa sia realmente accaduto. Il giovane è stato soccorso da un elicottero del 118 e trasportato al Mazzini di Teramo, per politrauma da impatto Mentre la donna alla guida della Renault è stata trasportata per un profondo trauma cranico con un’ambulanza medicalizzata del 118, sempre al pronto soccorso di Teramo. Entrambi sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Nereto.