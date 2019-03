Auto lungo la scalinata di San Bernardino: preso il pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messo con le spalle al muro ha tentato di negare la “bravata”, poi in lacrime ha ammesso le proprie responsabilità chiedendo scusa alla città dell'Aquila. E’ stato identificato e denunciato a tempo di record dai carabinieri il giovane che nella notte del 5 marzo scorso ha pensato bene con un amico, usciti da un ristorante, e presa la macchina, di imboccare in salita lungo la scalinata di San Bernardino, di effettuare una serie di manovre per poi riprendere la discesa e andare via. Un gesto deprecabile che il ragazzo di 30 anni dell’Aquila, dalla fedina penale intonsa, non immaginava finisse in una prevedibile pioggia di polemiche e indignazioni anche istituzionali per finire poi all’interno del fascicolo del pubblico ministero Fabio Picuti.L’incursione con l’auto sulla scalinata è venuta a galla nel momento in cui le immagini e lo stesso video (realizzato da un passante) sono stati condivisi sui social. La vicenda è stata commentata duramente tra gli altri anche dal sindaco dimissionario Biondi che ha parlato di «immagini che fanno male al cuore» e dalla stessa Soprintendenza.