15 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Un giovane di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi questa sera a Ortona in via Civiltà del lavoro. Il giovane, che è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, secondo un prima ricostruzione, era alla guida di una moto che si è scontrata con l’auto condotta da una donna proveniente dalla direzione opposta e che stava svoltando per tornare a casa. Il 36enne è stato soccorso e portato in ospedale da un’ambulanza del 118, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Su Facebook c’è chi chiede al sindaco Leo Castiglione, dopo l’ennesimo incidente, di installare su quella strada almeno una decina di dossi artificiali dallo stadio fino a contrada Cucullo, e di iniziare i lavori della rotonda che porta alla Statale 16.