Una Fiat 500 L è andata a fuoco la scorsa notte in via Cesare De Titta a San Salvo, in provincia di Chieti. Alle 3 è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo in cui è rimasta danneggiata anche una Honda Jazz parcheggiata accanto. I carabinieri indagano per accertare la natura del rogo.