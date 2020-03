© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguimento da film, ieri pomeriggio, per le strade di Montesilvano (Pescara). Da una parte i carabinieri e dall’altro il conducente di un’Alfa 147 che, ad un posto di blocco, non si sarebbe fermato all’alt, iniziando una folle fuga terminata, dopo oltre un’ora, in contrada San Giacomo ad Atri. Di supporto ai militari dell’Arma della compagnia di Montesilvano, quelli di Pescara e i poliziotti del commissariato di Atri.Il tutto è iniziato poco dopo le 18 in via Vestina, all’incrocio con via Cavallotti, davanti agli occhi di decine di automobilisti terrorizzati, che si sono visti sfrecciare davanti agli occhi la vettura a tutta velocità con il rischio di venire speronati. Una delle gazzelle dei carabinieri è stata anche urtata e per fortuna non si sono avute conseguenze per le persone. Da via Vestina, l’auto ha continuato la sua folle corsa verso Silvi e di qui in direzione di Atri, dove per sfuggire alle forze dell’ordine, che ormai l’avevano braccata e circondata impedendole vie di fuga, è finita fuori strada. Per il conducente: un 27enne di Atri, non c’è stata alcuna possibilità di scappare, neppure a piedi. E’ stato quindi raggiunto, bloccato, perquisito e portato in caserma per i vari accertamenti. Non gli è stato trovato nulla di compromettente addosso, è dunque presumibile che se ne sia disfatto durante la fuga. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione dei carabinieri si è conclusa attorno alle 21.