Incidente, l'auto si ferma sull'orlo del precipizio

Vivo per pochi centimetri. Un 54enne di Lentella (Teramo) è finito fuori strada: l'auto è rimasta in bilico su uno spuntone di roccia sull'orlo di un precipizio. Solo un passo e sarebbe finita nel vuoto. Il 54enne è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:49



