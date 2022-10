Auto contromano colpisce lo zainetto in spalla alla bambina: lei si salva, lui fugge

Brutta avventura per una bambina che stava tornando a casa dalla scuola: un’ auto che viaggiava contromano ha colpito in pieno lo zainetto che la piccola portava a spalla scaraventandolo a diversi metri di distanza. Lei si è salvata per miracolo, ma l’automobilista si è dato alla fuga.

La vicenda è accaduta sabato pomeriggio mentre la bimba stava percorrendo via delle Rose nel quartiere di Scalzagallo ad Avezzano. L'auto, che viaggiava contromano e ad alta velocità, l’ha sfiorata, scaraventando lo zaino con i libri a diversi metri di distanza. Il fatto è stato segnalato ala polizia municipale e non si esclude che l’automobilista possa essere individuato grazie alla videosorveglianza che è dislocata lungo le strade. Sembra che sia stata inviata anche una nota di protesta all’amministrazione comunale che appunto lamenta la scarsa sicurezza che vige nel quartiere Scalzagallo.