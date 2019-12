Auto contro il recinto di un'abitazione: grave un 38enne

Un 38enne di Collecorvino (Pescara) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Penne. L'uomo era alla guida di una Opel in contrada Campetto e viaggiava da Penne in direzione Chieti, quando ha perso il controllo dell'auto, che è uscita fuori strada ed è finita contro il recinto di un'abitazione.



Per estrarre il 38enne dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Soccorso, l'uomo è stato

trasportato in ospedale: è ricoverato in Chirurgia in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Penne. © RIPRODUZIONE RISERVATA