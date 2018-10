Auto si schianta contro un pino: ragazza gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente questa mattina alle 4,50 sulla SS16, tra Scerne e Pineto (Teramo) nei pressi del Mercatone uno. Grave una ragazza 30enne di Giulianova. Secondo una prima ricostruzione, due ragazze entrambe di Giulianova a bordo di una Peugeot 206, viaggiavano in direzione nord, da Pescara verso Giulianova. Forse tornavano dalla classica serata del sabato sera. Sono andate ad impattare a forte velocità contro un pino. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco di Roseto per estrarre le due ragazze dalle lamiere. Mentre la prima, L.M, con ferite lievi è stata estratta con poche difficoltà e subito trasportata al pronto soccorso di Atri, per estrarre la seconda ragazza P.D.G. di 30 anni i Vigili hanno impiegato più di un’ora ed è stata trasportata, con politraumi e in gravi condizioni, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. È intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale di Teramo, per fare tutti i rilievi di rito per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente