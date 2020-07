Schianto auto contro moto: grave un 55enne

Schianto auto contro moto. Incidente stradale a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, lungo la statale 259. E’ accaduto alle 11.30 di questa mattina. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro. A.S., 55 anni, ha riportato traumi al rachide e arti inferiori ed è stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Illeso l’automobilista. Sul posto per tutti i rilievi del caso i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.

