Auto contro un camion: in rianimazione ragazzo di 21 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora sangue sulle strade del Pescarese e purtroppo ancora giovani e giovanissimi coinvolti. L'ultimo incidente della serie, ieri pomeriggio, a Collecorvino lungo la strada statale 151 che collega Cappelle sul Tavo con Penne. A causa di un violento tamponamento, è finito in ospedale in gravissime condizioni un ragazzo di appena 21 anni di Collecorvino, I.A.. Il drammatico incidente si è verificato all’inizio del ponte sul fiume Tavo che conduce verso contrada Santa Lucia. Il giovane, a bordo di una Renault Clio, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un autocarro, rimanendo in parte incastrato con la vettura all'interno del mezzo. Per liberarlo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Nell'impatto, ha battuto violentemente la testa sul parabrezza, riportando un serio trauma cranico.Dei rilievi si sono occupati gli agenti del distaccamento di Piano d'Orta della polizia stradale, coordinati dal vice questore Pietro Primi, che hanno avviato subito gli accertamenti per fare chiarezza sull'episodio. Stando ad una primissima ricostruzione, il ragazzo avrebbe tamponato il furgone, guidato da un operaio 34enne di Frosinone, mentre questo era intento a girare a sinistra, dopo essersi posizionato al centro della carreggiata. Considerata la violenza dell'impatto, è probabile che il giovane procedesse a velocità elevata. Tutto comunque è ancora da verificare. Non si esclude infatti neppure che il malore così come al momento non si esclude la distrazione.E’ ora ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.