Auto contro il camion frigo: muore ragazzo di 22 anni

Schianto mortale nel Teramano. Stamattina, poco prima delle 7, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta al Km 5+300 della SP8 - Bonifica del Salinello, nel comune di Sant'Omero, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion frigorifero Iveco Stralis con alla guida l'autista 46enne e una Fiat Punto con a bordo il conducente 22enne.

In corrispondenza di una curva l'auto, che percorreva la strada provinciale in direzione mare, si è scontrata frontalmente con il camion. A causa del violento impatto il giovane conducente di origini rumene, residente a Controguerra, è deceduto. Il personale sanitario del 118 di Sant'Omero intervenuto sul sposto non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Invece l'autista del mezzo pesante è rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a chiudere il serbatoio di gas GPL che alimentava l'auto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Pineto per effettuare i rilievi dell'incidente. Per tutta la durata dell'intervento la strada provinciale è rimasta transitabile con senso di marcia alternato.