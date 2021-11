Sabato 13 Novembre 2021, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 14:15

MAGLIANO DEI MARSI Un morto e un ferito gravissimo è il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le 12 a Magliano dei Marsi, lungo la statale Tiburtina.

Per cause in via di accertamento dei carabinieri, un'auto si è schiantata contro una betoniera. Drammatiche le consegeunze per il conducente dell'auto, un ottantenne di Tivoli, morto sul colpo. Gravissima la moglie, 73 anni anche lei di Tivoli, trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Salvatore dell'Aquila

(in aggiornamento)