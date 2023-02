Auto contro albero per la pioggia: feriti tre ventenni

I vigili urbani dell'Aquila stanno svolgendo accertamenti per capire la dinamica di un incidente stradale che nel pomeriggio di ieri ha sollecitato il personale medico del 118 a trasferire con urgenza al Pronto soccorso tre ragazzi ventenni di nazionalità macedone rimasti feriti a seguito di un violento impatto contro un albero. Per uno di loro le condizioni sono subito apparse gravi.

Secondo una prima ricostruzione, i tre si trovavano a bordo di una Volkswagen Golf sportiva quando, probabilmente a causa della velocità sostenuta e l'asfalto reso viscido per la pioggia, il veicolo è uscito fuori strada, andando poi a sbattere contro un grosso albero. L'incidente si è verificato lungo il rettilineo che collega Bazzano con Paganica, all'altezza del bivio che conduce alla Vibac.

L'urto è stato così violento che ha deformato parte della stessa auto. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per tirare fuori i tre ragazzi rimasti incastrati. Al Pronto soccorso per due di loro solo lievi traumi ed escoriazioni, per il terzo (non si sa se il conducente) lo stato di salute è apparso più compromesso. Sul conducente sono state eseguite anche le analisi del sangue per verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti.