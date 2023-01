Auto dei carabinieri si schianta con una Opel Corsa: paura ad Avezzano

Due auto coinvolte e almeno due feriti trasportati in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto questa notte ad Avezzano (L’Aquila), in cui è rimasta coinvolta anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile che stava effettuando un intervento.



Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza del semaforo della frazione avezzanese di San Pelino. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autovettura dei carabinieri, con i lampeggianti accesi, cause in corso di accertamento, si è scontrata contro una Opel Corsa grigia che stava effettuando una manovra.



Dopo l’impatto l’auto dei carabinieri è finita contro un muro. due uomini dell’Arma sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano per tutti gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e una pattuglia dei carabinieri.