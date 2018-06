Avevano approfittato della domenica di sole per mettere a segno alcuni colpi sulle auto di ignari bagnanti in sosta in una delle località più frequentate della costa abruzzese, i Ripari di Giobbe, nel territorio di Ortona. Ma sono incappati in un servizio preventivo attuato proprio per l’occasione dai carabinieri della locale compagnia per arginare questa triste piaga che ogni estate si ripropone nelle zone più belle del litorale. Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile ha intercettato sul vecchio tratto di statale adriatica che costeggia i Ripari di Giobbe un’Alfa 147 con tre uomini a bordo che nascondevano tra i piedi numerosa refurtiva: attrezzatura per parrucchiere, tablet, borse da donna e occhiali da sole, per un valore di circa 2.000 euro. Ai militari, coordinati dal maggiore Roberto Ragucci, è bastato seguire a ritroso le tracce dei tre per arrivare al parcheggio della nota località balneare dove tre autovetture, due appartenenti a due giovani della provincia di Pescara ed una ad una cittadina tedesca, erano state aperte e completamente depredate dopo la rottura dei finestrini. Per i tre, M.G., 19enne, residente a Roma, A.S., 29enne, pregiudicato per analoghi reati, residente a Collecorvino (PE) e C.N., poco più che 17enne, anche lui residente a Roma, sono scattate le manette. Il minore è stato trasferito presso il Centro di prima accoglienza del ministero della Giustizia dell’Aquila, mentre per i due maggiorenni si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della caserma. Stamattina, dopo l'udienza di convalida in tribunale, su disposizione del giudice Andrea Di Berardino, A.S. è stato messo agli arresti domiciliari mentre per M.G. è scattato l’obbligo di dimora.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45



