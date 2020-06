© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno rubato un furgoncino del Comune diall'alba del giorno prima e l'hanno usato la notte seguente come ariete per abbattere le porte a vetri di unaallo scopo di svaligiarla. Ma il colpo è andato male perchè l'antifurto del locale si è attivato e laha messo in fuga il ladro.La notte scorsa alle 2.40, alcuni fra gli abitanti del Villaggio del Mediterraneo si sono certamente svegliati di soprassalto. A quell'ora suldel Comune è infafti arrivato un uomo con il volto coperto da un cappuccio e i guanti, il quale si è prima guardato intorno come per assicurarsi che non ci fosse nessuno nei paraggi, quindi ha ingranato lae si è diretto contro leantisfondamento della tabaccheria "Numero 31" al civico 27 di via Papa Giovanni Paolo II, lo stradone che taglia a metà il Villaggi nato per ospitare gli atleti i Giochi nel Mediterraneo 2009, di fronte al campus universitario. Una delle vetrate, pur, soprattutto nella parte bassa, ha retto, ma la porta si è aperta (forse nell'impatto con la parte inferiore del montante) , e così il ladro è sceso dal furgone ed è entrato nella tabaccheria: ma dopo sei secondi si è attivato l'antifurto volumetrico e l'uomo (che a quanto pare non ha portato via nulla) è risalito sul Doblò ed èo.Poco dopo sul posto sono arrivati gli uomini della Volante dellai quali visionando le immagini riprese dalla telecamera didella tabaccheria, hanno potuto ricostruire l'accaduto mentre la Scientifica ha rilevato eventuali impronte. Scoprire che il l'automezzo usato è di proprietà del Comune ha suscitato un po' di sconcerto dal momento che chi lo hasapeva come muoversi e dove cercare. Il furgone è stato rubato sabato mattina intorno alle 5 nell'autoparco comunale di via Ianni: era dentro, al coperto, e a quanto pare due persone con la mascherina e incappucciate sono entrate nel capannone e l'hanno portato via tenendolo poi nascosto per l'intera giornata.